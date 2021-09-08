Griezmann’dan rekor: Platini’yi yakaladı
HABER MERKEZİ
2022 Katar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde D Grubu'nun lideri Fransa favori olarak çıktığı maçta Finlandiya'yı 2-0 yendi.
Groupama Academy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 25' ve 54'te Antoine Griezmann attı.
Griezmann 96’ncı milli maçında 41'ici golünü kaydetti. Fransız futbolcu böylece milli takımın en skorer oyuncular listesinde Michel Platini'yi yakaladı.
Fransa 6’ncı maçında 3’üncü galibiyetini alarak puanını 12 yaptı. Finlandiya ise 5 puanda kaldı.