Spor

Griezmann’dan rekor: Platini’yi yakaladı

2022 Katar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Fransa-Finlandiya maçında 2 gol atan Antoine Griezmann, Michel Platini'nin milli takımdaki gol sayısını yakaladı.
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Antoine Griezmann
Antoine Griezmann
avrupa Fransa Finlandiya Antoine Griezmann rekor

HABER MERKEZİ

2022 Katar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde D Grubu'nun lideri Fransa favori olarak çıktığı maçta Finlandiya'yı 2-0 yendi.

Groupama Academy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 25' ve 54'te Antoine Griezmann attı.

Griezmann  96’ncı milli maçında 41'ici golünü kaydetti. Fransız futbolcu böylece milli takımın en skorer oyuncular listesinde Michel Platini'yi yakaladı.

Fransa 6’ncı maçında 3’üncü galibiyetini alarak puanını 12 yaptı. Finlandiya ise 5 puanda kaldı.

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