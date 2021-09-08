Çekya Başbakanı: AB’de Afgan mültecilere gerçekten yer yok

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Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve Slovakya Başbakanı Eduard Heger ile ülkesindeki tarihi Lednice Şatosu’nda bir görüşme gerçekleştiren Babis, burada gündeme ilişkin basının sorularını yanıtladı.

Türkiye ile AB arasında 2016 yılında imzalanan göç anlaşmasına atıfta bulunan Babis, “Geçmişte olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu konuyu görüşme seçeneği var. Ancak ben bunun da iyi bir seçenek olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

Mültecilerin kendi ülkelerinde kalmasından daha iyi çözüm olamayacağını ileri süren Babis, "Onlara AB’de gerçekten yer yok. Bu insanların Afganistan'da kalmasına izin veren çözümden iyi bir seçenek yok” dedi.

Avusturya Başbakanı Kurz ise ülkesinin mültecilere kapılarını açacak Afganistan’a komşu ülkelere 18 milyon euro tutarında mali yardımda bulunacağı açıkladı.

Kurz, “Komşu ülkelerin yükünü hafifletmeye çalışacağız. Ancak 2015'in tekrarlanmaması konusunda hemfikiriz. Yasa dışı göçe karşıyız ve insan kaçakçılarla mücadele edeceğiz” dedi.

Avusturya Başbakanı Kurz, Afgan mülteci sorununa bölgesel bir çözüm bulanması gerektiğini belirterek, Avrupa’ya yeni bir göç dalgasının tetiklenmemesi gerektiğini söyledi.