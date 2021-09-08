Borrell’in ziyareti: AB’den Kürdistan Bölgesi’ne güçlü destek mesajı

ERBİL (K24)

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kürdistan Bölgesi’ne ziyarette bulundu.

Josep Borrell, Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile birer görüşme gerçekleştirdi.

Borrell, görüşmelerde Kürdistan Bölgesi’nin önemli bir konuma sahip olduğunu ve AB’nin desteğinin devam edeceğine vurgu yaptı.

Borrell, Neçirvan Barzani ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “AB’nin Kürdistan Bölgesi’ne yönelik desteğini göstermek için geldim” dedi.

Terör örgütü DAİŞ’in yenilgiye uğratılmasında Kürdistan Bölgesi halkı ve liderliğinin Uluslararası Koalisyon’la işbirliği çerçevesinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Borrell, “Uluslararası Koalisyon’un çalışma ve işbirliği misyonuna bağlıyız çünkü henüz DAİŞ bitmedi maalesef” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi’nin Ezidilere ve Hristiyanlara ev sahipliği yapmasının övgüye değer olduğunu ifade eden Borrell, Kürdistan Bölgesi yetkililerine Bağdat’la ilişkileri geliştirme çağrısında bulundu.

Borrell’in ziyaretini K24’e değerlendiren siyasi analist Kerima Kawe, şunları kaydetti:

“Kürtler Ortadoğu’da konum ve role sahip dört milletten biridir. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi’nin Kürdistan’a gelmesi, Kürdistan Bölgesi’nin önemli bir konuma sahip olduğunun kanıtıdır. Kürdistan Bölgesi liderliğinin bunu başarmış olduğunun göstergesidir.”

K24’e konuşan siyasi analist Karox Nureddin de ziyaretin önemine vurgu yaptı.

“Kürdistan Bölgesi siyasi açıdan 2017’den önceki döneme döndü” diyen Karox Nureddin, “Kürdistan Bölgesi’nin konumunu göz ardı eden hiçbir bölgesel veya uluslararası ülke, bölgede kendi ajandasını uygulayamaz” ifadelerini kullandı.