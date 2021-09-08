Politika

Rus Bakan tatbikat sırasında öldü

Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev bir tatbikat esnasında hayatını kaybetti.
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Yevgeniy Ziniçev
Yevgeniy Ziniçev
dünya Rusya tatbikat

HABER MERKEZİ

Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’in bir tatbikat sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ziniçev, görev başında iken Norilsk kentinde Arktik bölgesinin acil durumlardan korunmasını amaçlayan kurumlar arasındaki tatbikat esnasında, bir kişinin hayatını kurtarmaya çalışırken yaşamını yitirdi" ifadesi kullanıldı.

18 Ağustos 1966'da doğan Ziniçev, Rusya'nın güvenlik kurumlarında çeşitli görevlerde çalıştı.

Yevgeniy Ziniçev, 2018'den beri Acil Durumlar Bakanı olarak görev yapıyordu.

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