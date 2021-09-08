Politika

Uluslararası Koalisyon: Ortak düşmanımız var, Peşmerge’yi destekliyoruz

Uluslararası Koalisyon Kıdemli Danışmanı Albay Todd Burroughs, DAİŞ’le mücadelede Peşmerge Güçleri’ni desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.
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Albay Todd Burroughs
Albay Todd Burroughs
kürdistan Uluslararası Koalisyon Albay Todd Burroughs Peşmerge Güçleri destek

ERBİL (K24)

Uluslararası Koalisyon Kürdistan Bölgesi Kıdemli Danışmanı Albay Todd Burroughs, düzenlediği basın toplantısında DAİŞ’le mücadele ve Peşmerge’le işbirliği konularında değerlendirmelerde bulundu.

Peşmerge Güçleri ile ortak düşmanımıza var” diyen Albay Todd Burroughs, “Ortak görevimiz; DAİŞ’i ortadan kaldırmak. Uluslararası Koalisyon, DAİŞ’le mücadelede Peşmerge Güçleri’ni destekleme misyonuna bağlıdır” ifadelerini kullandı.

“Çok yakın bir zamanda DAİŞ’i tümden ortadan kaldırma görevinde başarılı olacağımıza dair hiçbir şüphem yok” ifadelerini kullanan Uluslararası Koalisyon Kürdistan Bölgesi Kıdemli Danışmanı, “Uluslararası Koalisyon’un Peşmerge Güçleri’ne yardımlarının devam etmesini ve Peşmerge’nin bundan yararlanmasını umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, iki gün önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Ortaklarımız Kürdistan Bölgesi’nde DAİŞ’e karşı başarıda önemli bir rol üstleniyor. Kürdistan Bölgesi’yle ortaklığımıza bağlıyız” ifadelerini kullanmıştı.

Albay Marotto, “Kürdistan Bölgesi’nin terörle mücadelesi devam ediyor. Bu çerçevede Kürdistan Anti Terör Birimi Erbil’e yöneliik terör saldırısı hazırlığı yapan DAİŞ’e bağlı 7 kişilik bir grubu çökertti ve saldırı planlarını bozdu” değerlendirmesinde bulunmuştu.

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