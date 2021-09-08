Politika

Borrell’den Başkan Barzani’yle yaptığı görüşmeyle ilgili mesaj

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Başkan Barzani’yle görüşmeyle ilgili açıklamasında DAİŞ’le mücadele ve Kürdistan Bölgesi’nin rolüne vurgu yaptı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Josep Borrell Mesud Barzani

ERBİL (K24)

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Başkan Mesud Barzani’yle yaptıkları görüşmeyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Başkan Barzani’yle görüşmelerinde, Kürdistan Bölgesi’nin Irak’ın güvenlik ve istikrarı üzerindeki rolünü görüştüklerini belirten Borrell, Kürdistan Bölgesi’nin DAİŞ’in yenilgiye uğratılmasında Uluslararası Koalisyon’a yaptığı katkıyı da takdirle karşıladığını ifade etti.

Borrell, DAİŞ’le mücadelede kararlı olduklarını belirterek, “İş bitmedi” dedi.

Bağdat ziyareti sonrası dün başkent Erbil’e gelen Borrell, Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani’yle yaptığı görüşmelerde destek mesajını verdi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv