Borrell’den Başkan Barzani’yle yaptığı görüşmeyle ilgili mesaj

ERBİL (K24)

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Başkan Mesud Barzani’yle yaptıkları görüşmeyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Başkan Barzani’yle görüşmelerinde, Kürdistan Bölgesi’nin Irak’ın güvenlik ve istikrarı üzerindeki rolünü görüştüklerini belirten Borrell, Kürdistan Bölgesi’nin DAİŞ’in yenilgiye uğratılmasında Uluslararası Koalisyon’a yaptığı katkıyı da takdirle karşıladığını ifade etti.

Borrell, DAİŞ’le mücadelede kararlı olduklarını belirterek, “İş bitmedi” dedi.

Bağdat ziyareti sonrası dün başkent Erbil’e gelen Borrell, Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani’yle yaptığı görüşmelerde destek mesajını verdi.

Insightful discussion w/@masoud_barzani on the role of Kurdistan region in Iraq & security issues yesterday. I commend the important contribution of Kurdistan regional government in the efforts of the @coalition against Da’esh. We remain firmly committed - the job is not finished pic.twitter.com/MOchGJkyqg