Politika

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani özür diledi

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeden ayrıldığı için Afgan halkından özür dileyerek, 'hayatının en zor kararını aldığını' ancak silahların susması için buna mecbur olduğunu belirtti.
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dünya Afganistan Taliban Eşref Gani

HABER MERKEZİ

Gani, Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin yayımladığı açıklamada, ülkeyi terk ettiği için Afgan halkından özür diledi.

Ülkeyi terk etmenin 'hayatında aldığı en zor karar' olduğunu belirten Eşref Gani, "Ancak silahların susması, Kabil'i ve 6 milyon vatandaşı kurtarmanın tek yolu buydu" dedi.

Gani ayrıca bu kararı, güvenlik görevlilerinin tavsiyesi üzerine aldığını ifade etti.

Eşref Gani, 15 Ağustos’ta Taliban’ın başkent Kabil’i kuşatmasının ardından ailesiyle birlikte ülkeyi terk etmişti.

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