Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani özür diledi

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Gani, Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin yayımladığı açıklamada, ülkeyi terk ettiği için Afgan halkından özür diledi.

Ülkeyi terk etmenin 'hayatında aldığı en zor karar' olduğunu belirten Eşref Gani, "Ancak silahların susması, Kabil'i ve 6 milyon vatandaşı kurtarmanın tek yolu buydu" dedi.

Gani ayrıca bu kararı, güvenlik görevlilerinin tavsiyesi üzerine aldığını ifade etti.

Eşref Gani, 15 Ağustos’ta Taliban’ın başkent Kabil’i kuşatmasının ardından ailesiyle birlikte ülkeyi terk etmişti.