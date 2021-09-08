Covid-19: ABD’de ölü sayısı 650 bini aştı

HABER MERKEZİ

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 40 milyon 283 bini aştı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1529 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 650 bin 697'ye çıktı.

California, 4 milyon 435 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 727 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 352 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 66 bin 540 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 58 bin 638, New York'ta 54 bin 481 olarak kayıtlara geçti.

YETİŞKİN NÜFUSUN YÜZDE 75'İ EN AZ BİR DOZ AŞI OLDU

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 75'i en az bir doz Covid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 207 milyon 589 binden fazla kişiye ilk doz, 176 milyon 659 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

HAFTALIK COVID-19 VAKALARININ 4’TE BİRİNDEN FAZLASINI ÇOCUKLAR OLUŞTURDU

Öte yandan Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ve Çocuk Hastaneleri Birliğinin (CHA) haftalık raporunda geçen hafta 252 bine yakın çocuğun Covid-19'a yakalandığı bildirildi.

Raporda, yaz başında azalan çocuk Covid-19 vakalarının geçen ay katlanarak arttığı ve 3 Ağustos-2 Eylül arasında ABD’de 750 binden fazla çocuğun Covid-19’a yakalandığı belirtildi.

Buna göre çocuklar ülkedeki toplam vakaların yüzde 15,1’ini oluştururken geçen hafta bu oran yüzde 26,8 olarak gerçekleşti.

Salgının başından beri Covid-19 teşhisi konulan çocuk sayısı ise 5 milyonu aştı.

CDC, çocukların Covid-19 nedeniyle şiddetli hastalanma ve ölüm riskinin daha düşük olduğunu doğrularken, aileleri Covid-19 enfeksiyonundan sonra çocuklarda görülebilen MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children) semptomları konusunda uyardı.

Çocuklarda genellikle Covid-19 enfeksiyonundan sonra ortaya çıkan nadir bir rahatsızlık olan MIS-C’nin, çoklu organ tutulumuna yol açarak ağır bir tabloya ve ölüme yol açabileceği belirtildi.

CDC, MIS-C’nin semptomları arasında karın ağrısı, gözlerde kızarıklık, göğüs ağrısı, baş ağrısı, yorgunluk, ishal, kusma bulunduğunu açıkladı.