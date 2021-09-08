İran güçleri Meriwan’da Kürt kolberlere saldırdı

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Doğu Kürdistan İnsan Hakları Örgütü (Hengaw), İran devlet güçlerinin bugün Kürdistan Bölgesi sınırına yakın Meriwan bölgesinde bir grup Kürt kolbere ateş açtığını aktardı.

Hengaw, saldırı sonucu Sîrwan Gulzarî adlı bir Kürt kolberin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sîrwan Gulzarî’nin Meriwan'ın Cejne köyünün sakini olduğu öğrenildi.

İran rejimi, Kürdistan Bölgesi ile Doğu Kürdistan sınırında kolberlerin geçişine resmi olarak izin vermediği için maddi durumları kötü olan binlerce Kürt, ölüm tehlikesine rağmen kolberlik yapmak zorunda kalıyor.

Bununla birlikte her yıl onlarca kolber (sırtında yük taşıyarak sınır ticareti yapan kişiler) İran güçlerinin hedefi oluyor.