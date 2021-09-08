CHP’li Salıcı, Erbil ziyaretinin detaylarıyla ilgili bilgi verdi

İSTANBUL (K24)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyet, başkent Erbil ziyareti dönüşünde bir basın toplantısı düzenledi.

Salıcı, "Erbil ve Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi yetkilileri ve Türkmen Reform Partisi ile buluştuk” diyerek, “Hükümette Irak Türkmen Cephesi temsilcisi olan etnik oluşumlardan sorumlu bakan ile görüştük. Yine Erbil'de önde gelen siyasi partilerden IKBY ve Goran hareketi liderleri ile bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

Oğuz Kaan Salıcı, şunları ifade etti:

“Bu ziyaret öncesinde Dışişleri Bakanlığımıza ve Ankara'da Irak Büyükelçiliğimize, Bağdat Büyükelçiliğimize ve Erbil Başkonsolosluğumuza önceden bilgi verildi. Ziyaret ile ilgili gözlemlerimizi de Dışişleri Bakanlığımıza bir rapor olarak ileteceğiz. Gerek Erbil'de gerek Kerkük'e yaptığımız ziyaretler esnasında Erbil Başkonsolosluğumuzun lojistik ve güvenlik desteği için teşekkür etmek isterim. CHP olarak bölgemizde son yıllarda giderek artan terör, huzursuzluk ve istikrarsızlıktan bölge ülkelerinin büyük zarar gördüğü düşüncesindeyiz. Bu sorunlarla mücadelede askeri müdahalelerin ötesinde gerekli çabaların ve diplomasinin tüm olanaklarının ortaya konulmasını önemsiyoruz. Biz hep diyalogdan yana olduğumuzu, bölgemizin sorunlarının konuşarak ve diplomasi yoluyla olması gerektiğini savunduk.”

“ORTADOĞU BARIŞ VE İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ADI ALTINDA BİR GİRİŞİM ÖNERDİK”

“Konuşmamın birbirimizi daha iyi anlamaya yardımcı olacağına inandığımız için Erbil'de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde Erbil ve Kerkük'te ise Irak Türkmen Cephesi nezdinde görüşmelerimizi gerçekleştirdik” diyen Salıcı, sözlerine şöyle devam etti:

“Irak'taki Türkmen kardeşlerimizin kamuoyunun da duymasını istedikleri talepleri var. Özellikle Kerkük bölgesinde Türkiye'den devlet ya da özel sektör tarafından yatırım yapılmasını talep ediyorlar. Hastaneye ihtiyaçları var, üniversite talepleri var. Ortak geleceğin mimarı olmayı diliyoruz. Başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri yıllardır terör ile mücadele ediyorlar. Terörün artık son bulmasını istiyoruz. Terör ve şiddet demokrasinin, sosyal ve ekonomik gelişmenin refahın ve toplumsal barışın önündeki en önemli engeldir. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı adı altında bir girişim önerdik. Türkiye, Irak, İran ve Suriye'nin başlatacakları işbirliği ile bölgedeki bütün paydaşların ve akraba toplulukların önemli katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz.”

“BİR BÜTÜN OLUŞTURMALIYIZ”

Salıcı, “Bölge yıllardır terörden, savaştan büyük zararlar gördü. En büyük zararı kadınlar ve çocuklar gördü. Kimlikler üzerinden siyaset yapmak ötekileştirmeyi arttırdı. Bu acıların artık son bulması gerekir. Bizler, Irak'ta yaşayan Erbil'de, Kerkük'te yaşayan tüm akrabalarımızla bir bütün oluşturmaktayız. Biz bu bağların zayıflatılması, koparılması değil aksine güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Irak’ta yapılacak seçimlere de değinen Salıcı, “Irak'ta Ekim ayında seçimler yapılacak. Seçimler Irak'ın geleceğine ilişkin bir yol haritasını oluşturacaktır. Bu nedenle ziyaretimizi seçimlerden önce gerçekleştirmeyi uygun gördük. Seçimlerden sonra Irak'ta yeni hükümetin oluşması ile birlikte merkezi hükümet ile de en kısa zaman bağlarımızı güçlendirmek ve yeni bir ziyaretle bu vizyonumuzu genişleterek paylaşmak arzusundayız” ifadelerini kullandı.