DAİŞ’in işlediği katliamları araştırmak için Alman savcı görevlendirildi

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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Genel Sekreter Antonio Guterres, DAİŞ’in Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta işlediği suçlarla ilgili atama yaptı.

Açıklamada, Alman Christian Ritscher'in, terör örgütünün işlediği insanlık suçlarını araştırmak için kurulan ekibin başına getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, “DAİŞ’in işlediği soykırımların kanıtlarını toplamak, bu kanıtları muhafaza etmek için bir ekip kurulmuştu ve bu ekibin başına Alman savcı getirildi” ifadelerine yer verildi.

Christian Ritscher, daha önce Almanya’da federal savcı olarak görev yapmıştı.

Ritscher, BM Genel Sekreteri’nin DAİŞ'in Irak ve Kürdistan’da işlediği suçlarını araştırmadan sorumlu yardımcısı ve danışmanı olan Karim Asad Ahmad Khan’ın yerine atandı.

Bu arada BM Genel Sekreter Sözcüsü Stéphane Dujarric, DAİŞ’in soykırım yaptığı Şengal saldırısının 7’nci yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Binlerce Ezidi, kimlikleri nedeniyle akıl almaz şiddete maruz kaldı ve bugüne kadar pek çoğu yerlerinden edildi ve birçoğu hala kayıp. DAİŞ tarafından işlenen bu menfur eylemler; savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım anlamına gelebilir” demişti.

10 Haziran 2014’te, Nuri Maliki’nin Irak Başbakanlığı döneminde DAİŞ, Suriye’den Irak topraklarına geçmiş ve Ninova’yı işgal etmişti.

Ezidi Kürtlere yönelik katliamın 7’nci yıldönümünde Ezidiler, DAİŞ’in gerçekleştirdiği katliamın, Ezidilerin tarih boyunca gördükleri katliamların 72’ncisi olduğunu belirtiyor.