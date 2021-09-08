NATO ve ABD’den Taliban’a çağrı

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NATO'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ortaklaşa düzenlediği toplantıda konuşma yapan Stoltenberg, Taliban'ın terörizm, insan hakları ve Afganistan'ı terk etmek isteyenlerin güvenli şekilde ayrılmaları konusunda sözlerini tutması gerektiğini vurguladı.

NATO'nun Afganistan'dan ayrılara kadar terörle mücadelede kazanımlar elde ettiğini dile getiren Stoltenberg, NATO'nun bu ülkedeki varlığının bölgesel güvenlik ve istikrarı onlarca yıl boyunca geliştirdiğini belirtti.

Stoltenberg, gelecekte terör gruplarının Afganistan'da yeniden yapılanmasına izin verilmemesi, tüm NATO müttefiklerinin terörle mücadelede birlikte durması gerektiğini ifade etti.

BLINKEN TALİBAN'IN TANINMA İÇİN SÖZLERİNİ TUTMASINI İSTEDİ

Öte yandan Antony Blinken, "Açıklanan geçici hükümet ya da nihai kurulacak bir Afgan hükümeti de dahil Taliban'ı, yabancı ülke vatandaşları, vize sahipleri ve Afganların ülke dışına seyahat etmelerine müsaade edeceğine yönelik verdiği sözü tutmaya mecbur bırakmalıyız" ifadesini kullandı.

Taliban'ın resmi olarak tanınması konusunda ise Blinken, "Taliban uluslararası meşruiyet ve destek arayışında. Bu meşruiyet ve destek eylemleriyle kazanılmalı. Bize göre, bu çok hızlı kazanılamaz. Bunu kazanmak sadece sözlerle, hatta olumlu ilk adımlarla değil, zamanla belli olur." değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, Taliban'ın kurduğu geçici hükümetin "kapsayıcılık testini" geçemediğinin altını çizerek, kabinedeki isimlerin geçmişinin kendilerine kaygı verdiğini ve hükümette hiç kadın olmamasının not edildiğini aktardı.

Taliban'ın uluslararası meşruiyet kazanması için verdiği sözleri tutması gerektiğinin altını çizen Blinken, "Taliban'ın dolaşım hakkına saygı duyduğunu göstermesinin bir yolu da belgeleri tam kişiler için yapılan charter uçuşlara izin vermesi. Hepiniz Mezar-ı Şerif Havalimanı'nda bekletilen charter uçakları biliyorsunuz. Bu konuda Taliban ile görüşüyoruz" ifadesini kullandı.