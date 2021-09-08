Taliban için kim ne diyor?

HABER MERKEZİ

Afganistan'da Taliban, dün ülkede kontrolü tamamen ele geçirdiğini duyurmasının ardından Molla Muhammed Hasan başkanlığında "geçici hükümetin" kurulduğunu açıklamıştı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında "geçici hükümette" yer alacak isimleri duyurmuştu.

ABD yönetimi, Taliban’ın açıklamasını değerlendirdiklerini belirtirken, hükümetteki bazı kişilerin bağlantıları ve geçmişleri hakkında kaygı duyduklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Taliban’ın, Afganistan’dan daha önce üzerinde anlaşılmış noktalara gitmek için hazır bekleyen uçuşlar dahil, seyahat belgelerine sahip yabancı ülke vatandaşları ve Afganların ülkeden güvenli bir şekilde ayrılmasına imkan tanınacağı sözünü hatırlattı ve bu konuda gerekli adımların atılmasını bekledikleri mesajı verdi.

Price, “Ayrıca Taliban’dan, Afgan topraklarının başka ülkeleri tehdit etmek için kullanılmamasını güvence altına alması ve Afgan halkına insani yardımların ulaştırılmasını sağlaması konusunda açık beklentimizi yineliyoruz. Dünyanın gözü üzerlerinde” ifadelerini kullandı.

AVRUPA BİRLİĞİ: TALİBAN SÖZÜNÜ TUTMADI

Avrupa Birliği de Taliban’ın, açıkladığı geçici hükümetin yapısı itibariyle, yönetime farklı grupları dahil etme ve kapsayıcı olma sözünü yerine getirmediğini bildirdi.

AB’den bir sözcü, “Açıklanan isimler değerlendirildiğinde, görmeyi arzu ettiğimiz ve Taliban’ın da son haftalarda sözünü verdiği, Afganistan’ın zengin etnik ve dini çeşitliliğini yansıtan kapsayıcı ve temsilliyetçi bir yapı içermediği görülüyor” diye konuştu

AB ayrıca, insani yardımları devam ettirmeye hazır olduklarını belirtti, ancak uzun vadede yardımların Taliban'ın temel özgürlükleri ne kadar benimseyeceğine bağlı olacağı uyarısında bulundu.

ALMANYA: İYİMSER OLMAK İÇİN NEDEN YOK

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da geçici hükümetle ilgili kaygısını dile getirirken, Afganistan’daki koşullar hakkında iyimser olmak için bir işaret bulunmadığını belirtti.

Maas, “Diğer grupları içine almayan geçici hükümetin açıklanması ve Kabil’de dün göstericiler ve gazetecilere karşı uygulanan şiddet, bizi iyimser olmaya iten türden işaretler değil “dedi.

Ancak Maas kıtlık ve ekonomik sıkıntılar yaşayan ülkeden daha fazla sayıda kişinin ayrılabilmesini sağlama çabası kapsamında Taliban’la görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

ERDOĞAN: TEMENNİM TÜM AFGANİSTAN HALKI İÇİN HAYIRLI OLMASI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Taliban’ın açıkladığı geçici hükümetle ilgili, "Biliyorsunuz buna kalıcı demek zor ama geçici bir kabine açıklandı. Bu kabine nereye kadar devam eder bilemeyiz. Bize düşen bu süreci dikkatle takip etmektir. Temennim tüm Afganistan halkı için hayırlı olması” değerlendirmesinde bulundu.

ÇİN: AFGAN YETKİLİLER HALKIN TÜMÜNE KULAK VERMELİ

Afganistan’la sınır paylaşan Çin d, Afgan yetkililerin tüm ırk ve gruplara mensup kişilere kulak vermesini, halkın arzularını ve uluslararası toplumun beklentilerini yerine getirmesini umduklarını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, günlük basın brifinginde, yeni hükümetin oluşumunu, Afganistan’ın yeniden inşası yolunda gerekli bir adım olarak gördüklerini kaydetti.

Wang, Pekin’in Taliban hükümetini tanıyıp tanımayacağı sorusu üzerine, Çin’in yeni hükümetin liderleriyle iletişimi sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.

BM’DEN KAPSAYICILIK VURGUSU

Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan açıklamada da Afganistan’da kalıcı barışın sadece müzakere edilmiş ve kapsayıcı bir çözümle olabileceği vurgulandı.

BM Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın brifinginde, “BM barışçı bir çözüme katkı sağlamaya, kadınlar ve kız çocukları başta olmak üzere tüm Afganlar’ın insan haklarını desteklemeye, 2030 gündemiyle uyumlu şekilde sürdürülebilir bir kalkınmayı teşvik etmeye ve ihtiyaç halindeki sivillere hayat kurtarıcı insani yardımları ve kritik önemde desteklerin sağlanmasına bağlılığını sürdürüyor” şeklinde konuştu.