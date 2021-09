Başbakan: Kürdistan için daha iyi bir gelecek inşa edeceğiz

ERBİL (K24)

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) firması Dana Gas ve Crescent Petroleum liderliğindeki konsorsiyum olan Pearl Petroleum, Kürdistan Bölgesi'ndeki Kor Mor gaz santralinde yürüttükleri gaz genişletme çalışmalarını desteklemek için ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu (DFC) ile 250 milyon dolarlık bir finansman anlaşması imzaladı.

Temiz doğal gaza yönelik artan talebi karşılamak için, gaz üretim kapasitesinde %50 artışla 690 milyon metreküp/günlük bir artışa kadar destek verecek.

Pearl Petroleum'un bugüne kadar Kor Mor'daki toplam yatırımı, doğal gaz ve sıvılarda 341 milyon varil petrol eşdeğerinin toplam kümülatif üretimiyle 2,1 milyar ABD Doları’nı aşıyor.

Söz konusu anlaşmayla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, şunları ifade etti:

“Kürdistan Bölgesi'ndeki Kor Mor gaz santralinde yürüttükleri gaz genişletme çalışmalarını desteklemek için ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu (DFC) ile 250 milyon dolarlık bir finansman anlaşması imzaladı. Bundan memnunum.”

Başbakan, söz konusu anlaşmayla birlikte daha temiz ve ucuz elektrik üretiminin artacağına dikkat çekerek, “Böylece Kürdistan’da birçok yatırım yapacağız ve ülkemiz için daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Bu arada Dana Gas CEO'su Dr. Patrick Allman-Ward, “Pearl Petroleum'daki ortaklarımızla birlikte, Kürdistan Bölgesi'nin gaz sektörünü daha da geliştirmekten, daha fazla temiz enerji arzı sağlamaktan ve yerel ekonomik kalkınmayı desteklemekten gurur duyuyoruz. Bu anlaşma, bölgeye ve bölgenin uzun vadeli beklentilerine olan güvenimizin devam ettiğinin altını çiziyor” dedi.

KM-250 projesi, Kor Mor'da toplam üretim kapasitesini 1 milyar metreküp/güne yaklaşmayı hedefleyen iki trenli bir genişleme projesinin ilk aşaması. Geçen yıl coronavirüs salgını nedeniyle durdurulan proje, 2021 Nisan ayında yeniden başlandı ve şu anda 2023 Nisan ayına kadar tamamlanması planlanıyor.

