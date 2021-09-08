Coronavirüs: Türkiye’de günlük vaka sayısı 23 bine yaklaştı

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınına ilişkin günlük resmi rakamları açıkladı.

Verilere göre, son 24 saatte 308 bin 437 Covid-19 testi yapıldı.

23 bin 914 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkarken, 262 kişi de hayatını kaybetti.

30 bin 103 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

FAHRETTİN KOCA’DAN "HATIRLATMA DOZU" MESAJI

Bu arada Coronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans ile bir araya geldi.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastanelerimizdeki aktif vakaların yüzde 90’a yakın bir bölümü aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış kişilerdir. Aşısı tamamlanmış olduğu halde hastalığa yakalanarak hastanede tedavi görenler yüzde 10 dolaylarındadır" dedi.

Üçüncü doz aşıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Koca, şunları kaydetti:

"Bilgilerimiz, inaktif aşıdan 3 ay sonra yapılan hatırlatma dozunun koruyuculuğu çok önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı %2’den daha azdır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın da ikinci doz üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir."

Koca, "Tüm parametreler hatırlatma dozu uygulamasının virüse karşı korunmada son derece önemli olduğunu göstermektedir. Ülkemizde hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon vatandaşımız bulunmaktadır. Vakit kaybetmeden hatırlatma dozunuzu olmanızı istirham ediyoruz. Görünen o ki, tüm aşı türlerinin sınırlı süreyle koruyuculuğu yüksek seyrediyor. Tam bağışıklık sağlanana kadar aşılarımızı olarak kendimizi ve sevdiklerimizi koruma altına alalım" şeklinde konuştu.