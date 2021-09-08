Bakanlar Kurulu, Ulusal İnsan Hakları Planı’nı görüştü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani'nin başkanlığında ve Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani'nin katılımıyla olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantının ilk bölümünde, Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Begerd Talabani tarafından Kürdistan Bölgesi’ndeki “tarım projelerinin denetimi” yasa tasarısı sunuldu.

Söz konusu yasa tasarısı, yapılan tartışmalar ve görüş alışverişlerin sonunda oy çokluğuyla kabul edilerek onaylanmak üzere parlamentoya gönderildi. Yasa tasarısının onaylanması halinde tarım ve zirai bölümlerinden mezun olan öğrenciler kendi alanlarında daha kolay iş bulabilecek.

Ayrıca tasarı, tarımsal projelerin yeniden canlandırılmasına ve geliştirilmesine de katkı sunacak.

Toplantının ikinci bölümünde Uluslararası Örgüt Raporları Değerlendirme Komitesi Başkanı Dindar Zebari tarafından “2021 - 2025 Kürdistan Bölgesi Ulusal İnsan Hakları Planı” sunuldu.

Söz konusu plana göre Kürdistan Bölgesi, Irak'ın da taraf olduğu anlaşmalar gereği uluslararası kuruluşların gözlem ve tavsiyelerini dikkate alıyor.

Tasarıda, federal anayasada yer alan hak ve özgürlükleri uyumlu hale getirmeyi amaçlayan uluslararası anlaşmalara da atıfta bulunuluyor.

Kürdistan Bölgesi’nin insan haklarına ilişkin uluslararası tartışmalara ve federal delegasyonlara katılımı; bölgesel kurumların uluslararası yetkilerinin güçlendirilmesi; kadınların, dini ve ulusal bileşenlerin rolünün teşvik edilmesi; mülteciler ile sığınmacıların desteklenmesi gibi konular da söz konusu tasarda yer alıyor.

Yapılan görüşmelerin ardından nihai kararın verilmesi için önümüzdeki hafta yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında konunun yeniden alınmasına ve yasa tasarısının yürürlüğe girmesine karar verildi.