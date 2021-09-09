Politika

Afganistan’daki son Yahudi ülkeden ayrıldı

Afganistan'daki son Yahudi olarak bilinen Zebulun Simantov'un ülkeden ayrıldığı açıklandı.
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Zebulun Simantov
Zebulun Simantov
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HABER MERKEZİ

İsrail'in Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan haberde, Afganistan'ın İran sınırındaki Herat vilayetinde doğan ve başkent Kabil'de ikamet eden Zebulun Simantov'un, günler önce ülkeden tahliye edildiği açıklandı.

Simantov'un yanı sıra çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu yaklaşık 30 Afgan'ın, otobüsle adı açıklanmayan bir komşu ülkeye götürüldüğü ifade edildi.

İsrail asıllı ABD'li iş insanı Moti Kahana'ya ait özel güvenlik şirketinin, Simantov ve beraberindekilerin tahliyesini gerçekleştirdiği kaydedildi.

Simantov'un, İsrail'e gelmesi halinde, Yahudi yasalarına aykırı olmasına rağmen uzun yıllardır İsrail'de kendinden ayrı yaşayan eşini boşamadığı için hukuken başının ağrıyabileceği belirtiliyor.

Bu nedenle Simantov'un İsrail yerine ABD'ye yerleşmesi bekleniyor.

 

 

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