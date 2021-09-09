ABD’den İran açıklaması: Fazla zamanı yok

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Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın (IAEA) salı günü yayınladığı raporda, Birleşmiş Milletler (BM) müfettişlerinin bazı nükleer santrallerdeki incelemelerinin durdurulması sonrası İran'daki denetleme faaliyetlerinin ciddi anlamda engellendiği vurgusu yapılmıştı.

Aşırı muhafazakara İbrahim Reisi'nin cumhurbaşkanlığı görevini devralmasından sonra da İran'ın nükleer anlaşmaya 2-3 ay içerisinde dönmesinin mümkün olmayacağı duyurulmuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la görüşmesi sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, kesin bir tarih vermeyeceğini ama artık anlaşmaya dönmenin fayda sağlamayacağı bir noktaya yaklaştıklarını vurguladı.

Alman mevkidaşı Maas da Tahran'dan verilen gecikme sinyalinin de çok uzun olduğunu belirtti. Maas ayrıca hızla müzakere masasına getirebilmek için İran'ın yeni dışişleri bakanı ile telefonda görüştüğünü vurguladı.

REİSİ: İRAN NÜKLEER AKTİVİTELERİ KONUSUNDA ŞEFFAF

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüşen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi nükleer aktiviteleri konusunda şeffaf olduklarını ve nükleer anlaşmayı ihlal eden tarafın İran değil ABD olduğunu; buna karşılık AB'nin anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi.

Reisi, Tahran'ın nükleer faaliyetlerini denetleyen IAEA’da İran'a yönelik "yapıcı olmayan" herhangi bir yaklaşımın da nükleer anlaşmanın devamı için Viyana'da sürdürülen nükleer müzakere sürecini de bozabileceği uyarısında bulundu.

2015 yılında imzalanan anlaşmadan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın çekilmesinin ardından Tahran da anlaşmada öngörülen sorumluluklarını yerine getirmemeye başlamıştı. ABD Başkanı Joe Biden ise Washington'ı tekrar anlaşmaya dahil etmek istiyor