Politika

BM temsilcisi: Afganistan’da kadınlar inanılmaz korku içinde

Afganistan'daki Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Temsilcisi Alison Davidian, Taliban’ın kadınlar konusundaki tavrının hala açık olmaması yüzünden bu ülkede insanların “inanılmaz bir şekilde korku” içinde yaşadıklarını söyledi.
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Afgan kadınların Kabil'deki gösterisi
Afgan kadınların Kabil'deki gösterisi
dünya BM Afganistan Taliban kadınlar korku

HABER MERKEZİ

New York’ta basına konuşan Afganistan'daki Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Temsilcisi Alison Davidian, Afganistan’daki kadın haklarının her gün kötüleştiği yolunda raporlar geldiğini belirtti.

Alison Davidian, kadınların erkek bir akraba olmadan dışarı çıkmalarının engellendiği, bazı vilayetlerde kadınların iş bırakmaya zorlandığını, şiddetten kaçan kadınların sığındıkları evlerin hedef gösterildiği, insan hakları savunucuları için kurulan “güvenli evlerin” tamamen dolduğunu söyledi.

Davidian, “Taliban’ın kadın hakları konusundaki tavrının açık olmaması inanılmaz bir şekilde korku yarattı ve bu korku bütün ülkeye yayıldı” ifadelerini kullandı.

“ESKİ TALİBAN YÖNETİMİNİN ANILARI YENİDEN CANLANDI”

Taliban’ın 1990’lı yıllarda yönetimi ele geçirdiği zamanki anıların canlandığını hatırlatan BM temsilcisi, “kadın ve kızların anlaşılır bir şekilde korku içinde yaşadığı” uyarısında bulundu.

Taliban, Afganistan’da yönetimi ele geçirdiğinde şeriata uygun bir şekilde kadın haklarına saygı göstereceği vaadinde bulunmuştu.

“KADIN İŞLERİ BAKANLIĞI KALDIRILDI GİBİ GÖRÜNÜYOR”

Afganistan’da 1996 ila 2001 yıllarında Taliban yönetiminde kadınların çalışması, okula gitmesi yasaklanırken, dışarıya bir erkek akraba eşliğinde ve burka giyme koşuluyla çıkmalarına izin verilmişti.

Taliban’ın yeni kurulan hükümette kadınlara yer vermemesiyle ilgili olarak BM temsilcisi Davidian, “Taliban, dün yaptığı duyuruyla dünyaya kapsayıcı ve müreffeh bir toplum inşa etme konusunda kararlı olduğunu gösterme fırsatını kaçırdı" ifadelerini kullandı.

"Kadın İşleri Bakanlığı kaldırıldı gibi görünüyor" diyen Davidian, Taliban'dan bu bakanlığın kapatıldığına dair resmi bir teyit almadıklarını ancak dün açıklanan hükümette Kadın İşleri Bakanlığının yer almadığını belirtti.

 

 

 

 

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