Politika

İran’dan Kürdistan Bölgesi sınırına top saldırısı

İran güçleri, Kürdistan Bölgesi’nin bazı sınır bölgelerine top saldırıları düzenliyor.
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İran'dan top saldırısı
İran'dan top saldırısı
kürdistan İran top saldırsı

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Erbil’e bağlı Sidekan Nahiye Müdürü İhsan Çelebi, bugün sabah saatlerinde İran güçlerinin yarım saat boyunca Telan köyü ile Berbizin ve Rekinyan yaylalarını yoğun top atışlarıyla vurduğunu söyledi.

Çelebi, top saldırılarının sonucuna ilişkin henüz bilgi edinemediklerini belirtti.

Bölgeden bildiren K24 muhabiri de İran tarafından Qesrê nahiyesine bağlı Welaş köyü çevresinin de toplarla vurulduğunu aktardı.

Top saldırıları sırasında bölge üzerinde keşif uçaklarının uçtuğu öğrenildi.

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