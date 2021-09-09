İran’dan Kürdistan Bölgesi sınırına top saldırısı

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Erbil’e bağlı Sidekan Nahiye Müdürü İhsan Çelebi, bugün sabah saatlerinde İran güçlerinin yarım saat boyunca Telan köyü ile Berbizin ve Rekinyan yaylalarını yoğun top atışlarıyla vurduğunu söyledi.

Çelebi, top saldırılarının sonucuna ilişkin henüz bilgi edinemediklerini belirtti.

Bölgeden bildiren K24 muhabiri de İran tarafından Qesrê nahiyesine bağlı Welaş köyü çevresinin de toplarla vurulduğunu aktardı.

Top saldırıları sırasında bölge üzerinde keşif uçaklarının uçtuğu öğrenildi.