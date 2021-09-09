Politika

Erdoğan ABD’ye gidiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.
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Erdoğan
türkiye Erdoğan ABD

HABER MERKEZİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Liderler Zirvesi’ne katılmak için ABD'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Erdoğan'ın New York’taki BM Genel Merkezi’nde düzenlenecek zirvede, göç, iklim değişikliği, terörizm gibi konularda dünya liderlerine mesajlar vermesi bekleniyor.

Ayrıca zirve marjında Erdoğan’ın aralarında ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Hertzog’un da olacağı liderlerle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

Öte yandan Erdoğan'ın, ABD ziyaretinde Manhatan’de yapımı tamamlanan Türk Evi’nin de açılışını yapması bekleniyor.

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