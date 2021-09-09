Erdoğan ABD’ye gidiyor

HABER MERKEZİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Liderler Zirvesi’ne katılmak için ABD'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Erdoğan'ın New York’taki BM Genel Merkezi’nde düzenlenecek zirvede, göç, iklim değişikliği, terörizm gibi konularda dünya liderlerine mesajlar vermesi bekleniyor.

Ayrıca zirve marjında Erdoğan’ın aralarında ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Hertzog’un da olacağı liderlerle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

Öte yandan Erdoğan'ın, ABD ziyaretinde Manhatan’de yapımı tamamlanan Türk Evi’nin de açılışını yapması bekleniyor.