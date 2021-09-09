Kuzey Kore'de şaşırtan askeri tören

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'Olağan dışı' tören, genelde geçitlerde sergilediği askeri mühimmatlarıyla "düşmanlarına gözdağı" vermek istediği bilinen Kim Jong Un'un, "daha fazla uluslararası yaptırım riskini almak istememiş olabileceği" yorumlarına neden oldu.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73’üncü yıl dönümü dolayısıyla yapılan törende ayrıca tüfek taşıyan öğrenciler, gaz maskeleri ve turuncu koruyucu giysiler giyen itfaiye personelleri yer aldı.

TÖRENDE EN BÜYÜK SİLAHLAR TOPÇU SİLAHLARIYDI

Törende sergilenen en büyük silahlar ise traktörler tarafından çekilen topçu araçları oldu.

Oysa uluslararası düzeyde yaptırıma tabi tutulduğu nükleer silah ve balistik füze programlarını sürdürmeye devam eden Kuzey Kore, son gelişmelerini sergilemek için askeri geçit törenlerini kullanıyor.

Öyle ki bu senenin başında, Kore İşçi Partisi 8. Kongresi'nin kapanışı münasebetiyle yapılan askeri törende adeta "gövde gösteri" yapılmış, Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) servis ettiği fotoğraflarda, sergilenen füzelerin, daha öncekilere göre çok daha büyük olduğu görülmüştü.

GÜNEY KORE: TÖRENİ YAKINDAN İZLİYORUZ

Tören Güney Kore'nin de gündemindeydi.

Savunma bakanlığından bir yetkili, "Durumu yakından izliyoruz. Daha fazla ayrıntı daha fazla analiz gerektiriyor" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Pyongyang, 2017'den beri bir nükleer test veya kıtalararası balistik füze fırlatma gerçekleştirmedi.

Seul'deki Kore Ulusal Birleşme Enstitüsü'nde kıdemli bir araştırmacı olan Hong Min ise yaptığı açıklamada, "Stratejik silahlarını göstermenin diğer yolu onları fırlatmaktır. Ancak bu daha fazla tepki ve uluslararası yaptırım riskini taşıyor" şeklinde konuştu.

Ayrıca Covid-19 krizinde darbe alan Kuzey Kore'nin "dayanışmayı artırmak adına" geçitte sivilleri ön plana çıkardığını söyleyen Min, "türünün ilk örneği" olduğunu sözlerine eklediği törenin "tamamen iç siyasete yönelik" yapıldığını aktardı. (Kaynak: euronews, AFP)