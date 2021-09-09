CHP Diyarbakır İl Başkanı: Kürt Sorununun çözümü askeri değil barışçıl olacak

DİYARBAKIR (K24)

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kuruluş yıldönümü dolayısıyla Diyarbakır İl Örgürü, Şeyh Said Meydanı’nda kutlama yaptı.

CHP’liler meydanda davul zurna eşliğinde halay çekerek kutlama yaptı.

K24’e konuşan CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, CHP’nin herkesi kucaklayan bir parti olduğunu belirterek, Kürtler dahil hiç kimseyi ötekileştirmediklerini söyledi.

Kürt Sorunuyla ilgili ise Özel, “Zaten parti politikamızda var. Türkiye’de bir Kürt Sorunu var. Aslında Kürt Sorunu sadece Kürtlerin orunu değil, bütün Türkiye’nin sorunu. Onun için biz bu sorunu iktidarımızda bütün partilerin olduğu mecliste, masada askeri değil, şiddet değil barışçıl bir şekilde çözeceğiz” dedi.

Zamanı geldiğinde detaylarının konuşulacağını söyleyen Gönül Özel, “Ama çözüm sürecinde olduğu gibi kapalı kapılar arkasında değil, halktan gizlenerek değil, şeffaf bir şekilde herkesin görüşü alınarak en iyi şekilde barışçıl bir çözüme ulaşacak bu konu” ifadelerini kullandı.