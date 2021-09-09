Planlama Bakanı: Bağdat yıl sonuna kadar ayda 200 milyar dinar gönderecek

ERBİL (K24)

Basın toplantısı düzenleyen Planlama Bakanı Dara Reşid, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin 2021 yasası kapsamındaki tüm yükümlülükleri yerine getirdiğini bildirdi.

Dara Reşid, Kürdistan Bölgesi'nin Irak'ın 2021 genel bütçesindeki payının geç kaldığını belirterek, yakın zamanda 2021 ve 2022 bütçe projelerinin hazırlanmasını görüşmek için Bağdat’ı tekrar ziyaret edeceklerini dile getirdi.

Planlama Bakanı, Irak’ın yıl sonuna kadar her ay Kürdistan Bölgesi’ne 200 milyar dinar göndermeye devam edeceğini söyledi.

Erbil ile Bağdat hükümetleri arasındaki anlaşmaya göre, Kürdistan Bölgesi'nin payına ilişkin detay süreci tamamlanana kadar Bağdat'ın Kürdistan Bölgesi'ne ayda 200 milyar dinar göndermesi gerekiyor.