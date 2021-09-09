Sinema

Matrix 4'ün ilk fragmanı yayımlandı

Ünlü bilim kurgu serisi The Matrix'in dördüncü filmi "The Matrix: Resurrections"ın fragmanı paylaşıldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Matrix Fragman Keanu Reeves

HABER MERKEZİ  

"Neo" karakterini başarılı oyuncu Keanu Reeves'in canlandırdığı yapımda, Carrie-Anne Moss, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II ve Ellen Hollman da yer aldı.

Filmin yönetmen koltuğunda Lana Wachowski oturuyor. Lana Wachowski, David Mitchell ve Aleksander Hemon'ın kaleme aldığı "The Matrix: Resurrections"ın ilk teaserları geçtiğimiz günlerde WhatIsTheMatrix sitesinde paylaşıldı.

İlk filmi 1999'da yayınlanan "The Matrix"in ardından 2003'te yayınlanan "Matrix Revolutions" filmiyle seriye uzun bir ara verilmişti.

The Matrix'in, 18 yıl aradan sonra tamamlanan 4. filmi, 22 Aralık'ta vizyona girecek.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv