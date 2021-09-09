ABD: Kürdistan Bölgesi’nin kalkınması için desteğimiz sürecek

ERBİL (K24)

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) firması Dana Gas ve Crescent Petroleum liderliğindeki konsorsiyum olan Pearl Petroleum, Kürdistan Bölgesi'ndeki Kor Mor gaz santralinde yürüttükleri gaz genişletme çalışmalarını desteklemek için ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu (DFC) ile 250 milyon dolarlık bir finansman anlaşması imzaladı.

Temiz doğalgaza yönelik artan talebi karşılamak için, gaz üretim kapasitesinde yüzde 50 artışla 690 milyon metreküp/günlük bir artışa kadar destek verecek.

Pearl Petroleum'un bugüne kadar Kor Mor'daki toplam yatırımı, doğal gaz ve sıvılarda 341 milyon varil petrol eşdeğerinin toplam kümülatif üretimiyle 2,1 milyar ABD Doları’nı aşıyor.

Konuyla ilgili Facebook hesabından açıklama yapan ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, Kürdistan Bölgesi’ndeki Kor Mor gaz santraline 250 milyon dolarlık finans desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Açıklamada, ABD’nin bu mali destek ile Kürdistan Bölgesi halkına daha temiz su, ucuz doğalgaz ve elektrik üretimine katkı sunacağı vurgulandı.

Başkonsolosluk, “Kürdistan Bölgesi’nin ekonomik kalkınmasına yönelik desteğimizi sürdürmekte kararlıyız” açıklamasında bulundu.

BAŞBAKAN: KÜRDİSTAN İÇİN DAHA İYİ BİR GELECEK İNŞA EDECEĞİZ

Twitter hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani de “Kürdistan Bölgesi'ndeki Kor Mor gaz santralinde yürüttükleri gaz genişletme çalışmalarını desteklemek için ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu (DFC) ile 250 milyon dolarlık bir finansman anlaşması imzaladı. Bundan memnunum” demişti.

Başbakan, söz konusu anlaşmayla birlikte daha temiz ve ucuz elektrik üretiminin artacağına dikkat çekerek, “Böylece Kürdistan’da birçok yatırım yapacağız ve ülkemiz için daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

Bu arada Dana Gas CEO'su Dr. Patrick Allman-Ward, “Pearl Petroleum'daki ortaklarımızla birlikte, Kürdistan Bölgesi'nin gaz sektörünü daha da geliştirmekten, daha fazla temiz enerji arzı sağlamaktan ve yerel ekonomik kalkınmayı desteklemekten gurur duyuyoruz. Bu anlaşma, bölgeye ve bölgenin uzun vadeli beklentilerine olan güvenimizin devam ettiğinin altını çiziyor” dedi.

KM-250 projesi, Kor Mor'da toplam üretim kapasitesini 1 milyar metreküp/güne yaklaşmayı hedefleyen iki trenli bir genişleme projesinin ilk aşaması. Geçen yıl coronavirüs salgını nedeniyle durdurulan proje, 2021 Nisan ayında yeniden başlandı ve şu anda 2023 Nisan ayına kadar tamamlanması planlanıyor.