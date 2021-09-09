Fahrettin Koca: Yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var

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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşılmadığını belirterek, "Aşının tam dozla sağlanan koruyucu gücüne toplumun büyük kısmı olarak sahip değiliz" diye konuştu.

Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantının İstanbul'da olduğunu belirten Koca, "Mu varyantının daha ağır seyrettiği şeklinde genel bir kanaat olduğunu biliyoruz. Ama bizim 2 vakamızda şu an böyle bir durum söz konusu değil" dedi.

Fahrettin Koca, "Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. Mu varyantı 2 vaka var. Bu 2 vaka da İstanbul'da, aşılı değiller" ifadesini kullandı.

"100 milyon doz aşılamayı aşmış bulunmaktayız” diyen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Emeği olan herkesi kutlarım. Aşı yapmak için tarlalara giden, dağ tepe demeden görev yapan sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bilim insanlarımıza hürmetlerimi sunuyorum. Bugün toplum bağışıklığı için gücümüzü büyütme günüdür. 100 milyon dozun bir hayli üzerindeyiz. 100 milyon doz başarısı bizi büyük bir sonuca hazırlıyor. Bu sonuç, hızla ulaşabileceğimize inandığım toplum bağışıklığıdır."

Ayrıca Fahrettin Koca, TURKOVAC'ın acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldiğini belirterek, TURKOVAC aşısının onay alması halinde ekim ayında seri üretime geçilebileceğini ifade etti.