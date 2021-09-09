Yaşam

İşte 2021’in ‘en iyi’ şehirleri

ABD’nin San Francisco şehri, ‘2021 yılında dünyanın en iyi 37 şehri’ listesinde birinci sırada yer aldı.
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San Francisco
San Francisco
dünya Şehirler San Francisco

HABER MERKEZİ

Britanya merkezli ünlü Time Out dergisinin “2021 yılında dünyanın en iyi 37 şehri” listesini yayımladı.

Ünlü seyahat, eğlence, yeme-içme ve sanat dergisi, dünyanın dört bir yanından editörler ve yaklaşık 27 bin kent sakinin katılımıyla oluşturduğu ankette, her şehrin gece hayatı, restoranları ve kültürel özellikleri ile şehrin topluluk ruhunu göz önünde bulundurdu.

Şehirlerin çevresel girişimlerinin yanı sıra aktivizme bağlılıklarının da incelendiği dergide, San Francisco’daki ‘ilericiliğin, kabulün ve sürdürülebilirliğin rakipsiz kombinasyonunun’ kenti en üst sıraya yerleştirdiği ifade edildi.

Dergi, toplum ruhu, Covid-19 salgınına verdiği yanıt ve ABD’deki en yüksek aşılama oranlarından birine sahip olması nedeniyle San Francisco şehrini başarılı buldu.

Buna göre şehirler şöyle sıralandı:

1. San Francisco (ABD)

2. Amsterdam (Hollanda)

3. Manchester (Britanya)

4. Kopenhag (Danimarka)

5. New York (ABD)

6. Montreal (Kanada)

7. Prag (Çekya)

8. Tel Aviv (İsrail)

9. Porto (Portekiz)

10. Tokyo (Japonya)

11. Los Angeles (ABD)

12. Chicago (ABD)

13. Londra (Britanya)

14. Barcelona (İspanya)

15. Melbourne (Avustralya)

15. Sidney (Avustralya)

17. Şanghay (Çin)

18. Madrid (İspanya)

19. Meksiko (Meksika)

20. Hong Kong

21. Lizbon (Portekiz)

22. Boston (ABD)

23. Milano (İtalya)

14. Singapur

25. Miami (ABD)

26. Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri)

27. Pekin (Çin)

28. Paris (Fransa)

29. Budapeşte (Macaristan)

30. Abu Dabi (Birleşik Arap Emirlikleri)

31. Sao Paulo

32. Johannesburg (Güney Afrika)

33. Roma (İtalya)

34. Moskova (Rusya)

35. Buenos Aires (Arjantin)

36. İstanbul (Türkiye)

37. Bangkok (Tayland)

 

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