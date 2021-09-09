Son anket: Sadece 3 parti barajı aşıyor
HABER MERKEZİ
ORC Araştırma Şirketi, "Bu pazar genel seçim olsa" başlıklı anket sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
1-5 Eylül tarihleri arasında 41 ilde 4 bin 180 kişiyle gerçekleştirildiği belirtilen anket sonuçlarına göre, AK Parti'nin oylarında dikkat çeken düşüş yaşanırken, Cumhur İttifakı ortağı MHP yüzde 10 barajının altında kaldı.
Ankete göre HDP yüzde 7,9 ile baraj altında kalırken, Gelecek ve DEVA partilerinin de yükselişe geçtiği görüldü.
Öte yandan ORC'nin anket sonuçlarında, Muharrem İnce'nin Memleket Partisi ve Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi de yer aldı.
Anket sonuçlarına göre partilerin oy oranı şöyle:
AK Parti: yüzde 32,1
CHP: yüzde 25,3
İYİ Parti: yüzde 12,7
MHP: yüzde 9,7
HDP: yüzde 7,9
DEVA Partisi: yüzde 4,5
Gelecek Partisi: yüzde 2,5
Memleket Partisi: yüzde 1,6
Saadet Partisi: yüzde 1,2
Türkiye Değişim Partisi: yüzde 0,8
Diğer: yüzde 1,7
"Bu pazar genel secim olsa"— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) September 9, 2021
Eylül 2021@Akparti %32,1@herkesicinCHP %25,3@iyiparti %12,7@MHP_Bilgi %9,7@HDPgenelmerkezi %7,9@devapartisi %4,5@GelecekPartiTR %2,5 pic.twitter.com/vJ8FX2enj7