Politika

Son anket: Sadece 3 parti barajı aşıyor

Yapılan son anket sonuçlarına göre, sadece 3 parti yüzde 10’luk barajı geçerken, AK Parti oylarında da düşüş olduğu kaydedildi.
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türkiye ORC Araştırma Şirketi anket seçim AK Parti HDP MHP CHP

HABER MERKEZİ

ORC Araştırma Şirketi, "Bu pazar genel seçim olsa" başlıklı anket sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

1-5 Eylül tarihleri arasında 41 ilde 4 bin 180 kişiyle gerçekleştirildiği belirtilen anket sonuçlarına göre, AK Parti'nin oylarında dikkat çeken düşüş yaşanırken, Cumhur İttifakı ortağı MHP yüzde 10 barajının altında kaldı.

Ankete göre HDP yüzde 7,9 ile baraj altında kalırken, Gelecek ve DEVA partilerinin de yükselişe geçtiği görüldü.

Öte yandan ORC'nin anket sonuçlarında, Muharrem İnce'nin Memleket Partisi ve Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi de yer aldı.

Anket sonuçlarına göre partilerin oy oranı şöyle:

AK Parti: yüzde 32,1

CHP: yüzde 25,3

İYİ Parti: yüzde 12,7

MHP: yüzde 9,7

HDP: yüzde 7,9

DEVA Partisi: yüzde 4,5

Gelecek Partisi: yüzde 2,5

Memleket Partisi: yüzde 1,6

Saadet Partisi: yüzde 1,2

Türkiye Değişim Partisi: yüzde 0,8

Diğer: yüzde 1,7

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