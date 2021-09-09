Türkiye’de salgın nedeniyle 257 kişi hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna Türkiye'de son 24 saatte 257 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 846 vaka tespit edildi.

Türkiye'de 314 bin 793 test yapıldı, 31 bin 322 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 50 milyon 930 bin 700'ü birinci doz, 39 milyon 599 bin 848'i ikinci doz, 9 milyon 287 bin 641'i üçüncü doz olmak üzere 100 milyon 267 bin 925'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Yalova, Amasya, Aydın, Antalya ve Kırklareli oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Gümüşhane, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Bitlis olarak sıralandı.