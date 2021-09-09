ABD doğruladı: Amerikan vatandaşları ve oturum sahipleri Afganistan’dan ayrıldı

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, ABD hükümeti Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan, Katar Havayollarının charter uçuşu aracılığıyla ABD vatandaşları ve oturum sahiplerinin Afganistan'dan ayrılmasını sağlamıştır. Uçağın Katar'a güvenli şekilde indiğini teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Katar'ın, Kabil'deki havalimanından tahliyeler konusunda gösterdiği çabaya müteşekkir olduklarını bildiren Horne, havalimanından güvenli ayrılışlar için dikkatli ve yoğun diplomasi ve temas yürüttüklerini kaydetti.

Horne, söz konusu uçuşta Taliban'ın rolüne de değinerek, "Taliban, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan charter uçuşlarla Amerikan vatandaşları ve oturum sahiplerinin ayrılmasının sağlanmasında bizimle işbirliği yapmıştır. Taliban, esneklik göstermiş, bu çabalarımızda ciddi ve profesyonel davranmıştır. Bu, olumlu bir ilk adımdır" değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan'dan tahliyeler konusunda çalışmalarını sürdüreceklerine değinen Horne, devam eden terör tehditlerinin tahliye operasyonlarını zorlaştırdığını belirtti.

Söz konusu uçuş, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın ABD'nin 30 Ağustos'ta ayrılmasının ardından Taliban'ın kontrolüne geçmesinden sonra gerçekleşen ilk sivil uçuş oldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise, uçaktakilerin kaçının Amerikan vatandaşı olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Bu arada Taliban mensupları, Afganistan'ın farklı şehirlerinde Pakistan aleyhine düzenlenen protesto gösterileri ve Sovyet işgaline karşı direnen Pencşirli ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un ölüm yıl dönümü nedeniyle Herat kentinde sıkı güvenlik önlemleri aldı.

BEYAZ SARAY, EŞREF GANİ HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR İÇİN BM'Yİ İŞARET ETTİ

Ayrıca Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasından sonra ülkeyi terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sığınan eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin milyonlarca dolarla kaçtığına ilişkin iddialara kendilerinin yorum yapamayacağını, bu konudaki soruların Birleşmiş Milletlere (BM) sorulması gerektiğini belirtti.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani hakkında milyonlarca dolarla ülkeyi terk ettiğine ilişkin iddiaların sorulması üzerine Psaki, "Bu konuda bizim bir yorumumuz yok, sorunuzu BM'ye sorun" yanıtını verdi.