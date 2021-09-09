Sınır dışı edilen 57 Kürt mülteci Erbil’e dönüyor
ERBİL (K24)
K24’ün edindiği bilgilere göre, Türkiye’den Suriye’ye sınır dışı edilen 57 Kürt mülteci, Başbakan Mesrur Barzani'nin ofisinin girişimleriyle Kürdistan Bölgesi’ne dönüyor.
Söz konusu kaynak, Mesrur Barzani'nin ofisinin mültecileri Kürdistan Bölgesi’ne getirmek için uğraştığını söyledi.
Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi’nin de Kürt mültecilerin sorunlarına çözüm bulmak için gerekli adımları atarak, çalışmaları hızlandırdığı kaydedildi.
Türk makamları, Kürdistan Bölgesi'nden olan 57 Kürt mülteciyi, Suriye’den Türkiye’ye kaçak giriş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alarak sınır dışı etmişti.
Söz konusu mülteciler Suriye’nin Azez kenti sınırında Türk askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.
Azez, Türkiye'ye bağlı silahlı grup tarafından kontrol ediliyor.