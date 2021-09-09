Politika

Sınır dışı edilen 57 Kürt mülteci Erbil’e dönüyor

Suriye'den sınır dışı edilen 57 Kürt mülteci, Başbakan Mesrur Barzani'nin ofisinin girişimleriyle yarın başkent Erbil’e dönüyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan 57 Kürt mülteci Türkiye Suriye

ERBİL (K24)

K24’ün edindiği bilgilere göre, Türkiye’den Suriye’ye sınır dışı edilen 57 Kürt mülteci, Başbakan Mesrur Barzani'nin ofisinin girişimleriyle Kürdistan Bölgesi’ne dönüyor. 

Söz konusu kaynak, Mesrur Barzani'nin ofisinin mültecileri Kürdistan Bölgesi’ne getirmek için uğraştığını söyledi.

Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi’nin de Kürt mültecilerin sorunlarına çözüm bulmak için gerekli adımları atarak, çalışmaları hızlandırdığı kaydedildi.

Türk makamları, Kürdistan Bölgesi'nden olan 57 Kürt mülteciyi, Suriye’den Türkiye’ye kaçak giriş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alarak sınır dışı etmişti.

Söz konusu mülteciler Suriye’nin Azez kenti sınırında Türk askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Azez, Türkiye'ye bağlı silahlı grup tarafından kontrol ediliyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv