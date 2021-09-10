Politika

Mardin Artuklu’da sokağa çıkma yasağı

Mardin'de Artuklu ilçesinin Yardere Mahallesi ve mezralarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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kürdistan Mardin Artuklu Sokağa çıkma yasağı

HABER MERKEZİ

Mardin Valiliği, bu sabah saat 05.00 itibari ile bazı yerleşim yerlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Bölgede yapılan operasyonların gerekçe gösterildiği valilik açıklamasında, "5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 10. Eylül 2021 Cuma günü saat: 05.00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Artuklu İlçesi; Yardere Mahallesi ve mezraları sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.

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