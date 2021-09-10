Sağlık

Diyarbakır’da dersler 30 dakikaya indirildi

Diyarbakır’da yeni tip coronavirüse (Covid-19) karşı önlemler kapsamında okullarda 13 Eylül 2021 tarihinden itibaren ders sürelerinin 30 dakika ile sınırlandırılmasına karar verildi.
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kürdistan Diyarbakır Covid-19 ders 30 dakika

HABER MERKEZİ

Diyarbakır İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu perşembe günü Covid-19 salgını kapsamında alınacak kararlar hakkında toplandı.

Toplantıda alınacak önlemler kapsamında okullarda 13 Eylül 2021 tarihinden itibaren ders sürelerinin 30 dakika ile sınırlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

Diyarbakır İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Covid-19 salgınında okullarda alınacak önlemler kapsamında;

İlimiz genelinde bulunan ve ikili eğitim öğretim yapılan Okullarda 13 Eylül 2021 tarihinden itibaren ders sürelerinin 30 dakika ile sınırlandırılmasına,

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca; Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.”

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