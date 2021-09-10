BioNTech 5-11 yaş grubu için Covid-19 aşısı izni isteyecek

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Spiegel'e konuşan BioNTech kurucularından Özlem Türeci, "5 ile 11 yaş arasında yaptığımız çalışmanın sonuçlarını gelecek haftalarda dünya çapında ve Avrupa'da yetkili makamlara sunacağız ve bu yaş grubunda aşıya izin verilmesi için başvuruda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Özlem Türeci, araştırma sonuçlarına sahip olduklarını ancak bunların izin verme yetkisine sahip kurumlar için hazır hale getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Üretimi şu anda hazırlıyoruz” diyen Türeci, “Aşı aynı, ancak dozu daha düşük ve daha az doldurulması gerekiyor" diye konuştu.

Spiegel'e konuşan BioNTech CEO'su Uğur Şahin de, "Durum iyi gözüküyor, her şey plana göre ilerliyor" dedi.

"Toplum olarak zor bir kış geçirmemek için önümüzde 60 günlük bir süre var" diyen Şahin, "Bu iki ay içinde olabildiğince çok insanı seferber etmek için mümkün olan her şeyi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

BioNTech yıl sonuna kadar da 6 ay üzeri yaştaki çocuklar üzerindeki araştırma sonuçlarını almayı bekliyor. Türeci ve Şahin gelecek haftalarda aşı olmakta kararsız olan kişileri de ikna etmek için daha fazla çaba göstereceklerini söyledi.