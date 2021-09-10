Sağlık

Danimarka’da tüm Covid-19 tedbirleri kaldırıldı

Mart ayından itibaren aşı kartı uygulamasına geçen Danimarka, bugünden sonra tüm yeni tip coronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin kaldırıldığını bildirdi.
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Foto: Reuters
Foto: Reuters
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HABER MERKEZİ

Covid-19 salgınıyla ilgili açıklama yapan Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, "Aşılar ve tüm Danimarka vatandaşlarının bu kadar uzun bir süre boyunca gösterdiği büyük çabalar, neden güçlü olduğumuzun temelidir" ifadelerini kullandı.

Magnus Heunicke, bütün olağanüstü tedbirlerinin sona ereceğini söyledi.

Danimarka’da uygulanan "Covid kartı" uygulamasının, restoranlara, spor merkezlerine veya gece kulüplerine girmek için gerekli olmayacağı aktarılırken, çocukların Covid-19 vakasıyla yakın temasa geçmeleri durumunda artık otomatik olarak eve gönderilmeyeceği belirtildi.

Ülkede sadece enfekte olan kişilerin karantinaya alınacağı belirtildi.

Danimarka 11 Mart 2020’de Covid-19 kapsamı ile ülkesini ilk kapatan Kuzey Avrupa ülkesi olmuştu.

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