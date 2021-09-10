Politika

İşte dünyanın en fazla askeri harcama yapan ilk 10 ülkesi

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, ülkelerin bildirdiği açık askeri harcama verilerine göre dünyada en fazla askeri harcama yapan 10 ülkeyi açıkladı.
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HABER MERKEZİ

Küresel olarak ordulara yapılan harcamanın 2020 yılında 1 trilyon 981 milyar dolar olduğu belirtilirken, bu harcamanın yüzde 62’sinin en çok harcama yapan ilk beş ülkenin oluşturduğu vurgulandı.

Dünyada 1988 yılından bu yana askeri harcamaların arttığı, bir önceki yıla göre 2020’de yüzde 2,6 artış görüldüğü bildirildi.

Dünyada ordulara yapılan harcamanın ise küresel gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2,4'ünü oluşturduğu aktarıldı.

Yayımlanan verilere göre dünyada en fazla askeri harcama yapan ülkeler şöyle sıralandı:

1. ABD: 778 milyar dolar

2. Çin 252 milyar dolar

3. Hindistan: 79.5 milyar dolar

4. Rusya: 61.7 milyar dolar

5. Birleşik Krallık: 59.2 milyar dolar

6. Suudi Arabistan: 57.5 milyar dolar

7. Almanya: 52.8 milyar dolar

8. Fransa: 52.7 milyar dolar

9. Japonya: 49.1 milyar dolar

10. Güney Kore: 45.7 milyar dolar

 

 

 

 

 

 

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