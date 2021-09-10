Zelensky: Rusya’yla topyekün savaşa girme olasılığımız var

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Kiev'de YES Brainstorming Forumu'nda moderatörün Rusya'yla savaş olasılığı konusunda yönelttiği bir soru karşısında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, "Mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu konuda bir potansiyel mevcut. Bu, Rusya'nın en büyük hatası olacak ve bunun ardından Rusya, Ukrayna, Belarus arasında hiçbir zaman komşuluk olmayacak" yanıtını verdi.

Devletlerin Moskova'nın medya alanındaki eylemleri nedeniyle düşman olduğunu belirten Zelensky, "Sorun şu ki, bugün Rusya'nın enformasyon politikası Ukrayna'nın bağımsızlığına saygı gösterilmemesiyle ilgili. Sorun, 'Rus dünyası' ve benzeri tanımlamayı yapan şu veya bu siyasi stratejistin seçiminde değil, bunun ardından Ukrayna halkının Ruslara yönelik tutumunun bozulmasında. Hiçbir ilişki yok" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e nasıl baktığıyla ilgili bir soru karşısındaysa Zelensky, "Bunu düşünmeye vaktim yok. Ülkesi ve kendisi buna gücenmesin. Beni daha çok detaylı bir görüşme yapıp yapamayacağımız ilgilendiriyor. Bazı ülkelerle yaptığı gibi açıklama amaçlı değil, Normandiya formatındaki ilk toplantıda olduğundan daha detaylı bir şekilde görüşmeyle ilgileniyorum" dedi.

“UKRAYNA NATO’YA GİRMEYE HAZIR”

Bu arada Zelensky, Ukrayna'nın NATO'ya girmeye hazır olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın ordusunun ve uzmanlarının seviyesine bakıldığında NATO'ya girmeye hazır olduğunu savunan Zelensky, şunları kaydetti:

"Yaptığımız reformlara NATO'nun, AB'nin değil, her şeyden önce halkımızın ihtiyacı var. Yapabileceklerimizi, beklediklerimizi alamıyoruz ancak bizce NATO'nun bize ihtiyacı var, Ukrayna olmadan güçlü bir AB olmaz."