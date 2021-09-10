Politika

Rusya: Taliban’in göreve geliş törenine katılmayacağız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Afganistan’da Taliban hükümetinin resmen görevine başlayacağı törene Rusya’nın hiçbir biçimde katılmayacaklarını söyledi.
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Dmitriy Peskov
Dmitriy Peskov
dünya Rusya Dmitriy Peskov Taliban tören

HABER MERKEZİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’ın belirlediği hükümetin görevine başlayacağı törene Rusya’nın katılıp katılmayacağı soruları üstüne, “Rusya (Taliban hükümetinin göreve başlama törenine) hiçbir biçimde katılım sağlamayacak” dedi.

Taliban içinden bir kaynak RİA Novosti haber ajansına açıklamasında, yarın gerçekleştirilecek törene Rusya, Çin, Katar, Türkiye, Pakistan ve İran’ın temsilcilerinin davet edildiğini söylemişti.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkanı Valentina Matviyenko daha önce sorular üstüne, Taliban hükümetinin göreve gelme törenine Rusya’dan bir heyetin gönderilmeyeceğini, törene katılma kararı alınırsa bunun büyükelçi düzeyinde olacağını sandığını kaydemişti.

“TALİBAN’IN YÖNETİME GELİŞİNİN KAZANANI YOK”

Bunun yanında Kremlin Sözcüsü Peskov, Afganistan’da ‘Taliban’ın yönetime gelişiyle Rusya’nın kaybeden taraf olup olmadığı’ şeklindeki soru karşısında şunları söyledi:

“Hiçbirimiz kazanan taraf değiliz. Zira şu an için Afganistan’ın narkotik trafiğinin baş kaynağı olmayı sürdürüp sürdürmeyeceği sorusu güncelliğini koruyor. Afganistan’ın terörist grupların rahatça hareket edebildiği bir yer olmayı sürdürüp sürdürmeyeceği sorusu cevaplanmış değil. Bu tehditler var olmaya devam ettikçe kazanan bir taraftan bahsedilemez.”

Kremlin Sözcüsü, ‘Afganistan’daki terör tehdidinin ülke sınırlarının dışına çıkması hâlinde Rusya’nın uluslararası terörizm ile savaşıp savaşmayacağı’ sorusu üstüneyse, “Rusya uluslararası terörizm ile daima savaşıyor” vurgusunu yaptı.

 

 

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