Diyarbakırlı Gülistan Avrupa şampiyonluğu yolunda

DİYARBAKIR (K24)

20 yaşındaki Diyarbakırlı sporcu Gülistan Güner, tüm imkansızlıklara bilek güreşi şampiyonasında Türkiye birincisi oldu. Gülistan şimdi Avrupa şampiyonluğuna hazırlanıyor.

Ergani ilçesine bağlı Pirahmetli köyünde yaşayan Güner, şimdiye kadar aldığı ödülleri de yanında taşıyor.

K24’e konuşan Güner, şu an çalışmalarına köydeki evlerinin bahçesinde devam ettiğini söyledi.

Birçok erkek sporcu arkadaşı gibi bilek güreşinde kendisini geliştirerek başarılı olmak istediğini belirten Gülistan Güner, şunları kaydetti:

“2 sene önce bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine bilek güreşi sporuna başladım. Arkadaşım bana bu sporu yapabileceğimi söyledi. Daha önce böyle bir fikrim yoktu. Hocalarım da bu konuda beni desteklediler ve bana sahip çıktılar. Sonra Tokat’ta sağ ve sol kolda bilek güreşi şampiyonası düzenlendi. Ben de katıldım ve birinci oldum.”

Yeni hedefinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu belirten Güner, “24 Ekim’de Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası Litvanya'da düzenlenecek. Umarım bu yarışmada şampiyon olurum. 12-13 yıldır Sakarya ve Afyon gibi şehirlere giderek fındık ve kayısı topluyorum. Ben mevsimlik işçiyim, maddi durumumuz iyi değil, çalışmak zorundayım” dedi.

Şu anda Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda eğitimini sürdüren Diyarbakırlı bilek güreşi şampiyonu, rakiplerinin spor salonlarında profesyonel ekipmanlarla antrenman yaptığını, kendisinin de köydeki evlerinin arka bahçesinde hazırlandığını söyledi.