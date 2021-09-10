Sağlık

ABD'de Covid-19 nedeniyle 1926 kişi daha yaşamını yitirdi

ABD'de yeni tip coronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1926 artarak 654 bin 632'ye yükseldi.
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HABER MERKEZİ

Johns Hopkins Üniversitesi’nin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 40 milyon 606 bini aştı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1926 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 654 bin 632'ye çıktı.

California, 4 milyon 451 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 793 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 352 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 66 bin 791 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 59 bin 338, New York'ta 54 bin 569 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 75'ine en az bir doz Covid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 208 milyon 305 binden fazla kişiye ilk doz, 177 milyon 433 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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