Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 22 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 11 bin 104 Covid-19 testi yapılırken, 1380 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1870 kişi sağlığına kavuşurken, 22 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 2 milyon 959 bin 224 Covid-19 testi yapılırken, 308 bin 730 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 271 bin 963 kişi sağlığına kavuşurken, 5 bin 560 kişi yaşamını yitirdi.

31 bin 207 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.