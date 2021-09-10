Neçirvan Barzani’den Irak seçimlerine ilişkin açıklama

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 10 Ekim’de yapılacak Irak genel seçimleri için kampanya sürecinin sakin ve medenice yürütülmesini istedi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde gerçekleşecek seçimlerle ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

10 Ekim’de yapılacak seçimler için yürütülen kampanya sürecinin sakin bir şekilde geçmesini ve halkın rahatsız edilmemesini isteyen Neçirvan Barzani, kampanya sürecinde kimsenin incitilmemesi ve özellikle kadın adaylara karşı dikkatli davranılması talebinde bulundu.

Seçim sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için tüm medya, güvenlik, bürokrasi ve sivil toplumun destek olması gerektiğini kaydeden Neçirvan Barzani, seçimlerden sonra Bağdat’ta demokrasiyi güçlendirmek ve Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarını elde etmesi için birlikte çalışma amacının tüm parti ve siyasi tarafların aklında olması gerektiğini ifade etti.

Oy kullanmanın bir sorumluluk olduğunu ve vatandaşların aktif bir şekilde sandık başına gitmesi için çalışılması gerektiğini vurgulayan Neçirvan Barzani, herkesin daha iyi bir geleceğin inşası için çalışmasının öneminin altını çizdi.

Seçimlerin Irak için önemli olduğuna ve uluslararası toplumun seçimleri dikkatle izlediğine dikkat çeken Neçirvan Barzani, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’in seçimleri yakından takip etmek amacıyla gözlemci göndereceğini belirtti.