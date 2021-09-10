‘Peşmerge seçimlerden önce Kürdistani bölgelere dönebilir’

ERBİL (K24)

Kürdistan Parlamentosu Peşmerge Komisyonu Sekreteri Said Herki, Peşmerge ile Irak ordusu arasında Kürdistani bölgelerdeki güvenlik durumunun kontrol altına alınması amacıyla ortak tugaylar kurulmasının önündeki engellerin bir kısmının çözüldüğünü söyledi.

K24’e konuşan Kürdistan Parlamentosu Peşmerge Komisyonu Sekreteri Said Herki, Peşmerge’nin Irak genel seçimlerinden önce Kürdistan Bölgesi idaresinde olmayan Kürdistani bölgelere dönme ihtimalinin olduğunu belirtti.

Peşmerge ve Irak ordusu arasında 2 ortak tugayın kurulmasının söz konu olduğunu kaydeden Herki, Peşmerge Bakanlığı’nın tüm çabalarının seçimlerden önce 2 tugayın kurulması ve Peşmerge’nin söz konusu bölgelerin istikrarının korunmasının bir parçası olduğunu ifade etti.

Öte yandan askeri analist Ali Kakeyi ise, önceki seçimlerde Peşmerge’nin varlığından ötürü Kerkük halkının korkusuz bir şekilde oy verdiğini, ancak şimdi Kerkük ve çevresindeki yerleşim bölgelerindeki halkın korkusunun olduğunu belirtti.

K24’e konuşan Kakeyi, Kerkük halkının Peşmerge’nin dönmesini istediğini ve bu şekilde Kerkük’teki bileşenlerin güvende olacağını dile getirdi.

10 Ekim’de gerçekleşecek Irak seçimleri yaklaşırken, Kürdistani bölgelerin kontrolü Haşdi Şabi bünyesindeki güçlerin elinde bulunuyor. Kerkük ve çevresinde DAİŞ tehdidi de canlılığını koruyor.