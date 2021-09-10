ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte tüm öğretmenlerin aşılanmış olması için çalıştıklarını belirtti.

Başbakan Mesrur Barzani, aşılama sürecine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Şimdiye kadar öğretmenlerin yüzde 35’inin aşılandığını kaydeden Başbakan, “Okullar açılırken tüm öğretmenleri aşılamak için çalışıyoruz” dedi.

Peşmerge güçleri için aşı merkezlerinin çoğalması için de çalıştıklarını bildiren Başbakan, şimdiye kadar 10 bin Peşmergenin aşılandığını ifade etti.

Şimdiye kadar 800 bin doz aşının yapıldığını kaydeden Başbakan, “Kürdistan’ı koruyun, aşı olun” ifadelerini kullandı.