Hükümetten mesleki eğitim kurslarına destek

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, mesleki eğitim kursları açarak yerel iş gücünü artırmak için çabalarını sürdürüyor.

Hükümet tarafından açılan kurslarda 15 ile 63 yaşları arasındaki çok sayıda vatandaş eğitim görüyor.

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Veri Komisyonu Başkanı Sirwan Muhammed, açılan kurslarla iç iş gücü ve iç üretim gücünün artırılmasının hedeflendiğini kaydederek, mesleki eğitim sisteminin üniversitelere de yerleşmesi gerektiğini belirtti.

Muhammed, açılan kurslarda çeşitli meslek dallarında eğitimlerin verildiğini bildirdi.

Yatırımcılar Komisyonu Başkanı Muhammed Şukri ise, Kürdistan Bölgesi’nin yakın zamanda çeşitli meslek dallarında dış desteğe ihtiyaç duymayacak duruma gelmesi gerektiğini vurguladı.

K24’e konuşan Şirwan Bayiz isimli vatandaş ise, hükümet tarafından açılan kurslarda ayakkabıcılığı öğrendiğini kaydederek, eğitim sürecinin zor olmadığını belirtti.

Kürdistan Bölgesi’nde birçok bakanlık ve kurum, insan gücü ve iş gücünü artırmak için çalışmalarını sürdürürken, bu sürecin pazara da etkisinin olması hedefleniyor.