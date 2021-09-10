Trump’tan Biden'a boks daveti: Onu birkaç saniyede yere sererim

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Evander Holyfield ile Vitor Belfort karşılaşmasının tanıtım etkinliğinde konuşan eski ABD Başkanı Donald Trump, mevcut başkan Joe Biden'ı dövmek istediğini belirtti.

Boks maçı etkinliğindeki konuşmasında Trump, "Muhtemelen Biden ile dövüşüm çok kolay olurdu. Onu birkaç saniyede yere sererim" yorumunda bulundu.

Reality show geçmişi de bulunan Trump, "Boks maçı için profesyonel birini seçmek zor olurdu. Ancak muhtemelen Biden ile dövüşüm çok kolay olurdu" dedi.

Eski ABD Başkanı ayrıca, "Muhtemelen en kolay dövüşüm Biden'la olurdu çünkü bence çok hızlı bir şekilde devrilirdi" diye ekledi.