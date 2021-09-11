Başbakan: Eylül Devrimi Kürdistan halkının direniş tarihidir

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Eylül Devrimi’nin başlamasının 60’ıncı yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

“Bugün, Ölümsüz Barzani öncülüğünde başlayan Büyük Eylül Devrimi’nin 60’ıncı yıldönümü. Kürdistan halkının farklı bileşenlerinden, birçok ulusal kazanımın elde edilmesini sağlayan Kürdistan genelindeki o devrime katılan bütün kahraman Peşmergeleri ve Kürdistan direnişçilerini saygıyla anıyoruz” ifadeleriyle mesajına başlayan Başbakan, şöyle devam etti:

“Büyük Eylül Devrimi’ni anmak, Kürdistan halkının direniş, fedakarlık ve ulusal kimlik ve meşru haklarını savunduğu tarihi anmaktır. Her ne kadar Kürdistan halkı ulusal hakları için barış ve diyalog yolundan yana olsa da Kürdistan halkının direnişi sayesinde güçlü bir iradeyle haklarını savunmuştur. Eylül Devrimi’nin en büyük kazanımlarından biri tarihi 11 Mart Anlaşması’ydı ki Baas rejimi Kürdistan halkının ulusal haklarını tanımak zorunda kaldı.

Büyük Eylül Devrimi’nin andığımız bugün, Kürdistan Demokrat Partisi, Kürdistan halkına öncülük ettiği rolünü, Kürdistan halkının anayasal hakları ile kazanımları korumayı sürdürmektedir. KDP on yıllardır her zaman umudun kaynağı, Kürdistan halkının hak ve kazanımların gerçek koruyucusu, güven, huzur ve inşanın gerçek faktörü olmuştur.

Bu yüzden Irak Parlamento seçimlerinde Kürdistan halkının KDP’ye güçlü bir güven duyacağı, ulusal mesajını pekiştireceğinden eminiz.”

Başbakan mesajının sonunda, KDP’nin daha iyi bir gelecek ve güçlü bir Kürdistan için Kürdistan halkına öncülük etmeye devam edeceğini vurguladı.

Başbakan, “Büyük Eylül Devrimi şehitlerinin ruhlarına selam ve dualar olsun” ifadesiyle mesajını noktaladı.