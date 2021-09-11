Irak Başbakanı Kazimi Tahran’a gidiyor

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Iraklı bir kaynak, Başbakan Mustafa Kazimi’nin İran hükümetinin resmi daveti üzerine yarın Tahran’a gideceğini söyledi.

Söz konusu kaynak, Kazimi’nin yeni İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yle bir araya geleceğini dile getirdi.

Mustafa Kazimi, göreve geldiğinden beri ikinci kez Tahran’ı ziyaret edecek.

Kazimi’nin İran ziyaretinde elektrik, doğalgaz ve tartışmalı su konularının ele alınacağı öğrenilirken, bu ziyaretin Tahran ile Bağdat arasındaki enerji ilişkileri konusunda yaşanan anlaşmazlıklardan sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta İran Ulusal Gaz Şirketi Sevkiyat Müdürü Muhammed Rıza Culayi, Irak'a ihraç edilen doğalgaz miktarının bu ülkeyle daha önce yapılan bir anlaşma çerçevesinde düşürüldüğünü aktarmıştı.

Culayi, Irak yönetiminin, İran'dan ithal ettiği doğalgaz ve elektrik ücretini ödemediği için ihraç edilen gaz miktarının düşürüldüğünü açıklayan İran Ulusal Petrol Şirketinin aksine, "Alacakların tahsili hala gündemde olmasına rağmen bu konunun onların İran'a olan borçlarıyla bir ilgisi bulunmuyor" demişti.

Culayi, "İran, ihraç ettiği gaz miktarını azaltacağını 2 hafta önce Irak'a iletmişti ve daha önce bu ülkeyle yapılan anlaşma kapsamında bu azaltma 6 ay kadar sürecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Irak Elektrik Bakanlığından yapılan açıklamada da İran'dan elektrik üretimi için ithal edilen gaz miktarının Tahran yönetimi tarafından günlük 49 milyondan 8 milyon metreküpe düşürüldüğü belirtilmişti.

Irak'ın doğalgaz ve elektrik ithalatı yaptığı komşusu İran'a yaklaşık 5 milyar dolar borcu olduğu belirtiliyor. Irak Elektrik Bakanlığı ise söz konusu borcun ABD'nin Tahran'a uyguladığı ambargolar nedeniyle ödenemediğini bildirmişti.