Başkan Barzani: Eylül Devrimi Kürtlere irade ve özgüveni geri getirdi

ERBİL (K24)

Eylül Devrimi’nin 60’ıncı yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Mesud Barzani, devrim şehitlerini ve tüm özgürlük yolu şehitlerini andı.

Başkan Barzani mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Büyük Eylül Devrimi, Ölümsüz Barzani öncülüğünde Kürdistan halkının ulusal ve sivil haklarını elde etme adına Kürdistan genelinde başlatılan en büyük siyasi ve silahlı devrimdi. Eylül Devrimi, Kürtlere irade ve özgüveni geri getirdi ve zulüm ile işgale karşı Kürdistan halkının siyasi, düşünsel ve toplumsal mücadelesinde güçlü bir temel oluşturdu.

Eylül Devrimi, Kürdistan toplumunun bütün ulusal ve dini sınıflarının yer aldığı asil ve yerli bir devrimdi. Kürdistan’ın tüm bölgelerinde Kürdistan Peşmerge Güçleri’ne birlikte destek verildi ve tek kutlu amaç uğruna mücadele edildi. Kürdistan halkının egemenlik, tarih ve kazanımlara ulaşmasını sağlayan da yine bu olguydu ve hem bölgede hem dünyada yankı buldu.

Kürdistan’daki kazanımlar, mücadele ve siyasal gelişim, milletimizin evlatlarının Eylül Devrimi’nde verdiği mücadele ve bedeller sayesinde oldu. Bunun için, o büyük devrimin ders ve değerleri hepimiz için yüce olmalı ve geleceğimizin yolunu aydınlatmalı.”

Başkan Barzani mesajının sonunda, Eylül Devrimi’nde yer alan ve bedel veren tüm kahramanları ve emekçileri andı.